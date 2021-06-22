Главное к утру: мор пчел в Татарстане, первая партия «Онкаспар» в РФ, в Ялте стало больше пострадавших
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 22 июня:
- В Арском районе РТ произошел массовый мор пчел. Тысячи семей пчел умерли за несколько дней — пасечники лишились меда и дохода. Они считают, что это произошло из-за химикатов, которыми обрабатывали местные поля. По мнению пасечников, предприятия использовали пестициды высокого класса опасности. Отмечается, что работы были проведены с предупреждениями в ночное время. Пчеловоды заявили, что не могли спрятать пчел в жару, так как они гибнут в закрытом улье. Также они планируют обратиться в прокуратуру.
- В Ялте в результате наводнения увеличилось число пострадавших — травмы получили 49 человек, в основном легкой степени тяжести. Одна женщина пропала без вести.
- Первая партия лекарственного препарата «Онкаспар» для экстренной помощи детям с острым лимфобластным лейкозом поступила в Россию, партия отправится в 70 медицинских организаций. Всего было ввезено в страну 1 395 упаковок жизненно необходимого лекарственного препарата
- В Казани за Кировской дамбой вода поменяла цвет. Вода имеет зеленоватый оттенок. В Минэкологии РТ сообщили, что информация будет передана инспекторам. Также в пресс-службе предположили, что это может быть цветение водорослей из-за жары.
- Официальный представитель государственного департамента Америки Нед Прайс заявил, что США и Россия ведут подготовку к первой официальной встрече сторон для реализации договоренностей, достигнутых на саммите лидеров стран Джо Байдена и Владимира Путина. Вопросы о контроле над ядерными арсеналами и другими вооружениями есть в повестке.
- В мае 2021 года чистая прибыль российских банков достигла 216 млрд рублей, что на 7% больше, чем в апреле. Доходность на капитал составила 23,6% в годовом выражении. В прошлом месяце количество прибыльных российских банков увеличилось с 221 до 234. При этом в мае у четырех кредитных организаций отозвали лицензии, еще у одной ее аннулировали по причине добровольной ликвидации. Всего по итогам января — мая 2021 года прибыль банков России достигла почти 1 трлн рублей. Доля прибыльных кредитных организаций в активах сектора осталась на уровне 97%.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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