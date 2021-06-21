Татарстанец избил до смерти мать и попытался дать взятку, чтобы уйти от наказания — возбуждено уголовное дело

Следком России по РТ возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего казанца по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по РТ.

По версии следствия, 18 июня этого года подозреваемый избил больную 73-летнюю мать на территории дачного участка в Верхнеуслонском районе РТ — она скончалась от травм. После мужчина попытался дать взятку в размере 78 тыс. рублей полицейским — он хотел, чтобы они не проводили проверочные мероприятия по факту смерти женщины.

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Подозреваемый признал частично причастность к совершению преступления. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Недавно Следком по РТ возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Набережные Челны по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Он избил до смерти мать из-за того, что она отказалась дать ему на проезд 200 рублей.



Алексей Нечаев