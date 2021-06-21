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В Казани четырех подростков доставили в ДРКБ с подозрением на отравление

16:29, 21.06.2021
В Казани четырех подростков доставили в ДРКБ с подозрением на отравление
Фото: Максим Платонов (архив)

Четырех казанских школьников госпитализировали в приемный покой ДРКБ с подозрением на отравление. На данный момент врачи проводят диагностические мероприятия, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ.

Три мальчика и одна девочка находились на репетиции выпускного в Центре детского творчества Вахитовского района Казани, где им и стало плохо. У них появилась тошнота, пишет telegram-канал Mash Iptash. Подростки сразу же вызвали скорую помощь.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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