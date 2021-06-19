Профессор КФУ рассказал, почему сокращается численность воробьев

Снижение численности домового воробья связано с отсутствием дополнительного прикорма — в городе закрыты пищевые баки, где они питаются. На сегодняшний день в центральной части Казани обитает всего около тысячи их особей, сообщил заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья ИФМиБ КФУ, доктор биологических наук Ильгизар Рахимов.

Ученый обратил внимание, что сокращение численности воробьев прямо не связано с недостатком корма. За ними никто не охотится, они питаются сорной травой, которая растет везде.

По словам эксперта, воробьи играют важную роль в жизни города: они ежегодно массово уничтожают семена сорных растений и помогают защитить зеленые насаждения от вредителей, пишет медиапортал КФУ.

Рахимов заверил, что за три-четыре года численность домового воробья постепенно увеличится и достигнет нормы. Уже к осени их число вырастет за счет новых птенцов.

Ранее Рахимов рассказал, что в Татарстане вместо городского воробья заселился полевой. Он связал это с популяционными волнами, так как никаких видимых причин для сокращения количества этих птиц нет.

Татьяна Демина