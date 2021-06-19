Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов

В субботу, 19 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется.

Ветер северо-западный, западный умеренный. Местами порывы могут достигать до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +24..+29 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +27 до +29 градусов, в Набережных Челнах — от +26°С до +28°С.



Как рассказал завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев, погода на протяжении трех летних месяцев на территории Татарстана ожидается в пределах нормы — и температура, и осадки.



Татьяна Демина