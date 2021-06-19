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Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов

05:30, 19.06.2021
Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 19 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется.

Ветер северо-западный, западный умеренный. Местами порывы могут достигать до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +24..+29 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +27 до +29 градусов, в Набережных Челнах — от +26°С до +28°С.

Как рассказал завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев, погода на протяжении трех летних месяцев на территории Татарстана ожидается в пределах нормы — и температура, и осадки.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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