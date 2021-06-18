Роспотребнадзор Татарстана отклонил восемь заявок на разрешение работать ночью

Восемь заявок, которые поступили от заведений общепита на разрешение работать ночью, отклонили. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

Она отметила, что общепиты «не торопятся» на возобновление работы ночью. Всего поступило 19 заявок, восемь из которых отклонили. Две заявки пока в работе.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что после вакцинации всех сотрудников девять заведений общественного питания могут работать в Татарстане после полуночи.

Напомним, кафе и ресторанам в Татарстане разрешили возобновить работу ночью при условии, что весь персонал будет привит от COVID-19. Заведениям общепита необходимо будет предоставить сертификат вакцинации, после того как сотрудники привьются двумя дозами, и справки на сотрудников с медотводом.



Ольга Плешкова