«Расслабились»: Роспотребнадзор Татарстана за неделю выписал штрафов на 420 тысяч

Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина заявила о том, что население республики «расслабилось». Такие выводы были сделаны после проверок.

За неделю Роспотребнадзор Татарстана провел 349 проверок. И если в период жестких ограничений выявлялось около 10% нарушителей, то сейчас около 20% объектов нарушают антиковидные меры. Сотрудники ведомства выписали 46 протоколов на неделю, 26 штрафов на 420 тысяч рублей.

Ранее Патяшина не исключила введения жестких ограничительных мер при необходимости.



Ольга Плешкова