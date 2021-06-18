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«Расслабились»: Роспотребнадзор Татарстана за неделю выписал штрафов на 420 тысяч

11:51, 18.06.2021
«Расслабились»: Роспотребнадзор Татарстана за неделю выписал штрафов на 420 тысяч
Фото: realnoevremya.ru

Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина заявила о том, что население республики «расслабилось». Такие выводы были сделаны после проверок.

За неделю Роспотребнадзор Татарстана провел 349 проверок. И если в период жестких ограничений выявлялось около 10% нарушителей, то сейчас около 20% объектов нарушают антиковидные меры. Сотрудники ведомства выписали 46 протоколов на неделю, 26 штрафов на 420 тысяч рублей.

Ранее Патяшина не исключила введения жестких ограничительных мер при необходимости.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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