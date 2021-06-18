«Расслабились»: Роспотребнадзор Татарстана за неделю выписал штрафов на 420 тысяч
Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина заявила о том, что население республики «расслабилось». Такие выводы были сделаны после проверок.
За неделю Роспотребнадзор Татарстана провел 349 проверок. И если в период жестких ограничений выявлялось около 10% нарушителей, то сейчас около 20% объектов нарушают антиковидные меры. Сотрудники ведомства выписали 46 протоколов на неделю, 26 штрафов на 420 тысяч рублей.
Ранее Патяшина не исключила введения жестких ограничительных мер при необходимости.
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