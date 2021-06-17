В России разработают меры по стабилизации ситуации на рынке угля, в том числе нормативы его продажи на бирже

В России могут установить минимальную величину продаваемых на бирже углей и требований к таким торгам. Разработкой мер по стабилизации ситуации на внутреннем рынке энергетического угля уже занимаются ФАС и Минэнерго РФ.

Нормативы помогут скорректировать цены на энергетический уголь, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. В этом месяце на фоне роста мировых котировок и ажиотажного спроса за границей цены на него выросли на 14% .

Напомним, Минприроды России оценило обеспеченность страны запасами угля распределенного фонда недр — при текущем уровне добычи его хватит в среднем на 100 лет.

По состоянию на 2020 год Россия занимает второе место в мире по запасам угля после США. По прогнозам, с учетом текущего объема добычи в размере 440 млн тонн в год, запасов хватит на 370 лет. Отрасль обеспечивает большое количество рабочих мест (150 тыс. человек, еще 500 тыс. человек заняты в смежных отраслях), приносит существенный объем экспортной выручки в страну (4%). Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина