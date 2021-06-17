Итоги дня: ограничения для непривитых, наводнение в Керчи, рост числа ДТП с электросамокатами
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 17 июня.
- Роскомнадзор с 17 июня вводит ограничение на использование сервисов VyprVPN и Opera VPN на территории РФ. Данные VPN-сервисы отнесены к угрозам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 февраля №127.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал губернаторов регионов своевременно реагировать на ситуацию с коронавирусом, напомнив, что у региональных властей есть полномочия по введению меры по борьбе с пандемией.
- Власти Башкирии усиливают меры по борьбе с распространением коронавируса. С понедельника, 21 июня, многие учреждения культуры, спорта и другие объекты жители республики смогут посетить, только показав справку о вакцинации от СOVID-19 или документ с результатами анализа на коронавирус.
- Не привившихся хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса водителей автобусов и такси в Подмосковье не допустят к работе, сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.
- В Москве ректоры вузов предложили пускать на занятия только привившихся студентов либо тех, у кого есть справка о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке. Такие рекомендации выпустил Совет ректоров вузов Москвы и Московской области.
- Власти Москвы обсуждают введение нового локдауна в столице. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на собственные источники. Ранее в столице объявили нерабочими дни с 15 по 19 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
- С января по май в Татарстане произошло семь аварий с электросамокатами — республика находится в списке антилидеров вместе с Москвой (24 ДТП), с Санкт-Петербургом (22), Краснодарским краем (12) и Свердловской областью (6). Такие данные сегодня привело МВД России. В целом количество ДТП с участием электросамокатов в этом году подскочило аж на 195% — до 112. За пять месяцев в авариях пострадали 119 человек и еще двое погибли.
- В мае сенатор Липецкой области Олег Королев попал в ДТП в Липецке — сейчас он подал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщил ТАСС источник в аппарате Совета Федерации РФ. Ранее Baza опубликовала видео с места происшествия. Отмечалось, что человек за рулем автомобиля ехал по городу со спущенными колесами и сбивал дорожные знаки.
- Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому IT-компании обязаны открывать представительства в России. Нововведение касается информационных ресурсов с аудиторией более чем 500 тысяч пользователей из России.
- Депутаты парламента России поддержали законопроект о бесплатном доступе к отечественным социально значимым сайтам. Порядок формирования перечня таких интернет-ресурсов и критерии их отбора устанавливаются правительством РФ.
- В Елабуге прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту пожара на объекте культурного наследия регионального значения «Здание клуба банковских и торговых работников, конец XIX века».
- Позже Следком по РТ возбудил уголовные дела об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, а также о халатности в отношении должностных лиц исполкома Елабужского района после поджога здания клуба банковских и торговых работников.
- На востоке Крыма прошли сильные ливни — полторы месячные нормы осадков выпали в Керчи и близлежащих районах. Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл в город. Он плыл по затопленным улицам на моторной лодке. За лодкой плыли три человека. Позже сообщалось, что это сотрудники МЧС.
- Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал о схеме финансирования проекта трассы М-12. По его словам, содержать платную трассу намерены за счет средств, полученных от сбора платы.
- Почти у половины добровольцев, которым ввели вакцину «ЭпиВакКорона», не обнаружили антител к коронавирусу через девять месяцев после прививки. Об этом сообщил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.
- Сотрудники МВД Татарстана не стали обращаться в суд с ходатайством об аресте 45-летнего гендиректора Центра информационных технологий РТ Дениса Улесова. После проведения ряда следственных действий он был освобожден без меры пресечения в кабинете следователя, сообщил «Реальному времени» адвокат подозреваемого Владимир Гусев.
- Гидрометцентр Татарстана представил прогноз погоды на ближайшие дни: татарстанцев ожидает теплая погода, в выходные температура воздуха будет достигать +32 градусов.
- Как стало известно «Реальному времени», подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере экс-депутат Казгордумы и глава ОАО «Казанский завод «Электроприбор» Павел Шацких не покидал пределов Татарстана. Разлетевшаяся в СМИ информация о его водворении в СИЗО Москвы не соответствует действительности.
Алексей НечаевОбществоВластьЭкономика
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