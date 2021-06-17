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Главное к утру: планы на строительство в Татарстане, разрисованный памятник Кул Гали

07:00, 17.06.2021
Главное к утру: планы на строительство в Татарстане, разрисованный памятник Кул Гали
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 17 июня.

  • В Татарстане в ближайшие 10 лет планируют построить порядка 30 млн кв. метров жилья, сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев. К 2030 году власти намерены увеличить ежегодно вводимый объем недвижимости на 1 млн кв. метров — до 3,6 млн.
  • В Казани план республиканской программы «Наш двор» на 2021 год выполнили пока на 30%. Основные работы планируют завершить до октября.
    Всего в 2021 году по программе «Наш двор» планируется благоустроить дворовые территории общей площадью 524 тыс. кв. метров. На это выделено 2,3 млрд рублей.
  • В Казани 40% жителей не поддерживают идею введения новых выходных, как это сделали власти Москвы из-за роста заболеваемости коронавирусом. Поддерживают объявление нерабочих дней 26% казанцев, следует из исследования сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»). Не смогли однозначно оценить такую идею 34% опрошенных жителей столицы Татарстана.
  • В парке Тысячелетия Казани неизвестные разрисовали памятник поэту Кул Гали. На монументе появились рисунки и оскорбительные надписи. Надписи нанесены на значительную часть «спины» памятника белым веществом.
  • На пресс-конференции в Женеве президент США Джо Байден заявил, что последствия возможной смерти оппозиционера Алексея Навального для России были бы «разрушительными».
Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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