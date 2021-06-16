Байден заявил, что последствия возможной смерти Навального были бы «разрушительными» для России

На пресс-конференции в Женеве президент США Джо Байден заявил, что последствия возможной смерти оппозиционера Алексея Навального для России были бы «разрушительными», передает «РИА Новости».

Российский лидер Владимир Путин на своей пресс-конференции в Женеве также прокомментировал ситуацию с Навальным. Он заявил, что оппозиционер, возвращаясь в Россию, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. По его словам, Навальный понимал, что нарушает закон, и делал это сознательно.

О том, как оценили итоги саммита в Женеве российский и американский президенты, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина