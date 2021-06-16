Главное к утру: МакSим госпитализирована с поражением легких, проверка прокуратуры после пожара
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 16 июня.
- Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства об охране объектов культурного наследия после возгорания в Елабуге «Здания клуба банковских служащих». Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям либо бездействию ответственных должностных лиц. По итогам проверки решится вопрос о мерах прокурорского реагирования.
- Правительство России внесло в Госдуму законопроект о мерах противодействия в связи с недружественными действиями иностранных государств. Законопроект разработан в целях минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну.
- Певица МакSим, которая 12 июня выступила в центре Казани на Дне России, госпитализирована с поражением легких. Ухудшение самочувствия артистка почувствовала накануне концерта в столице Татарстана, на сцену она вышла с температурой 39 градусов. Перед выступлением в Казани певица сделала тест на коронавирус, он показал отсутствие вируса в организме. После выступления самочувствие МакSим ухудшилось, однако тест на COVID-19 вновь оказался отрицательным. Врачи утверждают, что у артистки пневмония.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин считает, что объем выдачи ипотеки в стране по сравнению с 2020 годом может сократиться на 20—30%. Ажиотажного спроса на льготную ипотеку уже может и не быть, считает вице-премьер.
- Ильназ Галявиев, устроивший утром 11 мая стрельбу в казанской гимназии №175, прибыв в московское СИЗО 12 июня, вновь называл себя богом. По словам сотрудников изолятора, он бросался на них и на решетки камеры. На данный момент Галявиев находится в психиатрическом отделении столичного СИЗО «Бутырка». В ближайшее время его направят в НИИ им. Сербского, где он пройдет судебно-психиатрическую экспертизу.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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