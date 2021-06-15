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Главное к утру: выездная вакцинация в Нижнекамске, Варламову предложили благоустроить Анапу

07:00, 15.06.2021
Главное к утру: выездная вакцинация в Нижнекамске, Варламову предложили благоустроить Анапу
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 15 июня.

  • Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с ролика о «Спутнике V. Компании Google LLC направлено письмо с требованием о снятии ограничений на канале «Депутат Слуцкий» в максимально короткие сроки. В ведомстве отмечают, что в видеоролике освещались проблемы пандемии и вакцинации. Помимо этого, в видео затрагивались вопросы создания препятствий для российской вакцины «Спутник V» за рубежом.
  • На этой неделе в Нижнекамске стартует выездная вакцинация от коронавируса в прививочных пунктах в общественных местах. График работы выездных прививочных бригад опубликовало Управление здравоохранения Нижнекамского района.
  • Страны НАТО призвали Россию прекратить обозначение США и Чехии как «недружественные государства» в состоявшемся в Брюсселе итоговом коммюнике саммита альянса. Еще в НАТО призвали «воздержаться от любых шагов, несовместимых с Венской конвенцией о дипломатических сношениях»
  • Мэр Анапы Василий Швец предложил известному российскому видеоблогеру Илье Варламову стать его заместителем по развитию городской среды. Варламов посетил Анапу по приглашению мэра в понедельник, где ему предложили в качестве исключения «перейти от слов к делу» и попробовать реализовать «лучшие практики по улучшению качества жизни».
  • Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 2 ст. 238 УК РФ) после пожара на АЗС в Новосибирске. Горела автозаправочная станция «Еврогаз» на Гусинобродском шоссе. Сгорели автомобиль с топливом и грузовик. По данным МЧС, причиной пожара могло стать незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость. Прокуратура начала проверку.
Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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