В России за минувшие сутки выявили 13 721 случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 13 721 новых случаев COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За весь период пандемии в России зарегистрировали 5 222 408 случаев. За сутки выздоровели 8 312 пациентов с COVID-19, всего — 4 809 647.

За минувшие сутки от коронавируса умер 371 пациент. В России подтвердилось 126 801 случаев смерти от COVID-19 за весь период.