Минобрнауки рекомендует московским вузам перейти в дистанционный режим работы

Вузам столицы рекомендовано снова уйти на дистант. В ближайшее время Минобрнауки опубликует приказ с подробными рекомендациями. Сроки новых ограничений пока не уточняются.

В пресс-службе Минобрнауки РИА Новости сообщили, что если образовательный процесс невозможно организовать дистанционно, вузы должны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и обеспечить все необходимые антиковидные мероприятия.

На удаленный формат частично уже ушла Высшая школа экономики — очно пройдет лишь та часть занятий и экзаменов, которые нельзя провести онлайн. Руководство МГУ и «Бауманки» уже сообщило о том, что сессия и аттестация пройдет дистанционно.

Напомним, в Москве в конце минувшей недели зафиксировали рекордную суточную заболеваемость за все время пандемии, и в связи с этим власти столицы продлили выходные до 19 июня и ужесточили антикоронавирусные ограничения. Вслед за Москвой меры безопасности усилил Санкт-Петербург.

Людмила Губаева