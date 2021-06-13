Казанская пенсионерка лишилась 300 тысяч рублей, желая заработать на бирже

74-летняя пенсионерка из Казани лишилась 300 тысяч рублей, взятых в кредит, вложив их в валютный счет через соцсеть, сообщает МВД по Казани.



Потерпевшая нашла объявление о возможности дополнительного заработка в соцсети и перешла на страницу, где были указаны номера телефонов. Она позвонила по одному из них — ответил мужчина. Он объяснил, что деньги зарабатываются на валюте.

Женщина внесла все свои деньги, но менеджер сообщил, что их недостаточно, и пенсионерка взяла кредит в размере 300 тысяч рублей. Средства она тоже зачислила на счет, и в личном кабинете отобразился баланс — 4,5 тысячи долларов. Пенсионерка захотела вывести сумму, но не смогла. Так, с 28 мая по 10 июня она перечислила на неизвестные телефонные номера 323 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Фото: realnoevremya.ru

В конце мая у жительницы Казани выманили полмиллиона рублей под предлогом разоблачения банковских работников.

Маргарита Головатенко