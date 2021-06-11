Итоги дня: в Татарстане ужесточили оборот оружия, повышение ключевой ставки до 5,5%, Сабантуй для привитых
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 11 июня.
- Банк России третий раз за год повысил ключевую ставку на 0,5%, до 5,5% годовых, и в пресс-службе регулятора сообщили, что есть предпосылки для ее дальнейшего роста. «Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», — заявили в Банке России. Основные тезисы ЦБ: инфляция выросла до 6,15%; российская экономика вернется к докризисному уровню уже во II квартале 2021 года; есть тенденция к росту депозитных ставок на банковском рынке; кредитование в России по-прежнему продолжает расти быстрыми темпами; инфляционные ожидания населения уже несколько месяцев находятся вблизи максимальных значений за последние 4 года; годовая инфляция вернется к цели ЦБ во втором полугодии 2022 года; экономическая активность восстанавливается быстрее ожиданий ЦБ.
- Сразу несколько законопроектов об ужесточении оборота оружия рассмотрел и принял Госсовет Татарстана. Один из главных — повышение возраста для покупки оружия с 18 лет до 21 года. Ценз будет устанавливаться для приобретения гладкоствольного длинноствольного, газового, спортивного, охотничьего и ряда других видов оружия. Еще одни принятые поправки касаются конфискации оружия — его будут изымать, если человек, носящий его, был пьян или отказался от медицинского освидетельствования.
- Кроме того, депутаты Госсовета направили обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением взять меры по законодательству в сфере оборота гражданского оружия под особый контроль.
- Госсовет принял и законопроекты, призванные позволить в досудебном порядке ограничивать распространение в интернете информации о способах и методах создания самодельных взрывных устройств, огнестрельного оружия, восстановления боевых свойств списанного оружия, а также информации, героизирующей преступления, подобные совершенным в казанской гимназии №175.
- Также был принят сразу в первом и третьем чтении закон РТ «Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2020 год». В окончательной редакции Закона о бюджете доходы были утверждены в объеме 292,7 млрд рублей, расходы — 324,75 млрд, дефицит бюджета составил почти 32,05 млрд.
- Кроме того, депутаты одобрили изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Отмечается, что будет введена обязательная регистрация кошек и собак. Также было внесено предложение о содержании отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания, не являющихся приютами для животных.
- Организации в сфере образования и здравоохранения с самыми лучшими в Татарстане условиями по оказанию услуг сегодня озвучили на XXII заседании Госсовета РТ. Самый низкий балл оказался у Буинской детской школы искусств — всего 36,22, из общеобразовательных учреждений — у Новочершилинской начальной школы-детсада (Лениногорский район) — 55,6 балла.
- Группа депутатов Госдумы РФ во главе с вице-спикером Петром Толстым подготовила и внесла в нижнюю палату парламента законопроект, который запрещает иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России.
- До 9 августа в СИЗО отправил Советский райсуд Казани обвиняемого в посредничестве взятке замначальника отдела БОП МВД РТ, майора полиции Ильдара Камалова. По версии следствия, он причастен к посредничеству взятке 400 тыс. рублей в сговоре с неустановленными лицами от фигуранта уголовного дела УВД Казани.
- Синоптики вновь прогнозируют на территории республики грозы и град сегодня вечером, ночью и завтра днем. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра Татарстана.
- Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ипотека растет более чем на 25% год к году. Новые условия продления льготной ипотечной программы она назвала взвешенными.
- Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении акциониста. Он произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий в себя. Это произошло на Красной площади в Москве.
- Участник Петербургского экономического форума из Татарстана Дамир Худин стал обладателем первого участка земли в Мурманской области по программе дальневосточного гектара, расширенного на территорию Арктики. В розыгрыше участвовали 300 человек.
- По мнению Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК+ должна будет увеличить добычу нефти. Там считают, что спрос может вернуться к допандемийным уровням.
- 42,6 млн рублей требует КНИТУ-КХТИ с восьми своих бывших сотрудников, включая ректора Германа Дьяконова. Соответствующий иск к осужденным поступил в Вахитовский суд Казани еще в мае, однако был оставлен без движения.
- Роспотребнадзор не рекомендует приходить на Сабантуй невакцинированным, не имеющим антитела лицам, которые относятся к группе риска. «То есть «65+», если человек не вакцинирован, это [Сабантуй] не место для гуляний. Это место высокого риска заражения новой коронавирусной инфекцией», — заявила на пресс-конференции глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
- На 10 июня в медицинские организации Татарстана в связи с присасыванием клещей обратились 3 434 человека. Как отметила Патяшина, этот показатель ниже 2020 года на 16%.
- Также она сообщила, что в Татарстане участились случаи ботулизма среди жителей — с мая поступило семь экстренных извещений, и все они нашли подтверждение диагноза.
- Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей или ареста на срок до 4 месяцев за распространение данных силовиков и их близких, полученных с использованием служебного положения.
- Фестиваль «Нашествие», который должен был пройти в июле-августе в Серпухове, перенесли на 2022 год по требованию Роспотребнадзора Московской области.
Алексей НечаевОбществоВластьЭкономика Татарстан
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