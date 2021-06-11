Главное к утру: сотрудничество «Союзмультфильма» и Netflix, техническое завершение «Северного потока — 2»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 11 июня.
- Киностудия «Союзмультфильм» ведет переговоры о сотрудничестве с американским видеосервисом Netflix о продаже уже существующего контента и совместном продюсировании новых проектов. Сейчас в работе у студии находятся четыре полнометражных фильма. Первый из них — «Адъютант Суворова», выход в прокат которого запланирован на конец года.
- Nord Stream 2 AG, оператор строительства «Северного потока 2», соединил воедино все части первой нитки газопровода и технически завершил его строительство. С пятницы компания приступает к пусконаладочным работам по заполнению трубы газом. 4 июня закончилась трубоукладка. Сегодня уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединились между собой.
- В Петербурге суд арестовал блогера Юрия Хованского на 2 месяца по обвинению в оправдании терроризма. Он пробудет в СИЗО до 8 августа. Вчера следственные органы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудили в отношении Хованского уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.
- Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Ларисы Шойгу. Текст документа доступен в думской электронной базе. Лариса Шойгу занимала пост зампредседателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту. О ее смерти стало известно вчера. Она умерла на 69-м году жизни.
- В Набережных Челнах две городские станции зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации фенола в воздухе. Так, на станции ДК «КАМАЗ» приборы зафиксировали концентрацию вредного вещества в воздухе на уровне 0,014 мг/м3, на станции на проспекте Яшьлек превышение фенола зафиксировано на уровне 0,017 мг/м3. Допустимая концентрация фенола в воздухе — 0,01 мг/м3.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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