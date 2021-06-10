Итоги дня: 5G в казанском метро, дожди в выходные и смерть сестры Сергея Шойгу
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 10 июня.
- МИД Швейцарии назвал место проведения саммита Путина и Байдена. Встреча президентов состоится на вилле «Ла-Гранж» в Женеве 16 июня. Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, актуальные вопросы международной повестки дня.
- С июля в Казани повысится размер платы за содержание жилья для нанимателей по договорам социального найма, найма жилья государственного или муниципального фонда и собственников квартир в домах, не определившихся со способом управления многоквартирным домом. Уборка мест общего пользования вырастет в цене до 2,25 рубля в месяц. Уборка придомовой территории будет стоить 4,03 рубля. Также увеличится тариф за техническое обслуживание и ремонт жилого здания, он составит 4,10 рубля за 1 кв. м в месяц.
- Сегодня умерла депутат Государственной думы, член «Единой России» Лариса Шойгу. О ее смерти сообщил депутат Сергей Неверов. Причина смерти не сообщается. Лариса Шойгу была старшей сестрой министра обороны России Сергея Шойгу.
- Радиостанция «Голос Америки» (признана в России СМИ-иноагентом) опубликовала интервью с генеральным директором и учредителем новостного издания Meduza (признано в России СМИ-иноагентом) Галиной Тимченко. Согласно расшифрованному интервью на сайте радиостанции, Тимченко якобы заявила, что существующая бизнес-модель рухнула после внесения Минюстом издания в список иностранных агентов, поэтому проект «в его нынешнем виде будет закрыт». Главный редактор издания Иван Колпаков в разговоре опроверг информацию о закрытии издания, он заявил, что редакция продолжает работу. «Эху Москвы» Тимченко заявила, что не давала интервью журналистам «Голоса Америки», а разговаривала со специалистами, интересующимися последствиями внесения издания в реестр СМИ-иноагентов. Она заявила, что говорила на английском языке и ее слова неправильно перевели и интерпретировали.
- В Казани в ближайшее время появятся правила использования электросамокатов. Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова заявила, что меры, которые будут приниматься, должны быть жесткими. Введение законодательных ограничений для вождения самокатов и электросамокатов, согласно опросу SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»), поддерживают 52% казанцев, и это больше, чем в целом по России (49%).
- Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что МВД подготовило предложения, согласно которым владельцы легковых автомобилей будут проходить техосмотр в добровольном порядке. Отмечается, что автовладельцы сами должны проходить эту процедуру, так как они заинтересованы в исправности своего транспортного средства. Новые правила не затронут авто, которые участвуют в перевозках: такси, грузовики, машины предприятий и организаций, автобусы.
- В казанском метро запустили тестовую зону 5G. Сеть пятого поколения доступна на всех станциях подземки для всех пассажиров, имеющих гаджеты с поддержкой 5G.Устройства, поддерживающие 5G, могут подключиться к сети напрямую или через Wi-Fi. Владельцы обычных гаджетов и абоненты любых операторов — только через Wi-Fi-роутеры на станции метро «Кремлевская». Максимальная скорость интернета составляет 3800 Мбит/с.
- Синоптики прогнозируют в предстоящие выходные неустойчивую погоду с кратковременными дождями и усилениями ветра. 11—13 июня неустойчивый характер погоды сохранится. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами и усилениями ветра до 15—20 м/с, может выпасть град. Температуры воздуха ночью составят 10...17°, днем — 21... 27°.
- В Кировском районе Казани запланировано строительство новых жилых комплексов с 18-этажными домами. Это следует из проекта планировки территории, ограниченной улицами Баруди, Серова, Большая Крыловка, Батыршина. Проект опубликован в сборнике документов мэрии. По периметру этого участка уже расположены девятиэтажные дома, внутри — индивидуальная застройка. На свободной территории есть детский сад на 340 мест. Проект предусматривает, что большая часть территории отойдет под строительство многоэтажек, а еще там построят детсад и школу.
- В отношении блогера и журналиста Юрия Дудя завели административное дело о пропаганде наркотиков. Проверить программы Дудя на пропаганду попросила Лига безопасного интернета. Во время расследования были проведены официальные экспертизы, которые подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух видеоинтервью: с блогером Ивангаем и с исполнителем Моргенштерном. Дудю может грозить штраф до полутора миллионов рублей.
- Верховный суд России отменил апелляционное определение по делу жителя Татарстана Мухаммеда Эль-Айюби. Он был фигурантом дела о размещении фотографии Адольфа Гитлера при проведении акции «Бессмертный полк онлайн». Обвинение представлял прокурор РТ Илдус Нафиков, оно просило осудить Эль-Айюби по статье о реабилитации нацизма и за незаконное хранение наркотиков. По мнению прокуратуры, преступление было доведено до конца, так как фотографии, которые казанец загрузил на сайт «Бессмертного полка», видели как минимум модераторы сайта. Однако суд не согласился с доводами гособвинения и признал Эль-Айюби виновным лишь в покушении на преступление.
- Сборной Украины по футболу придется внести изменения в форму, в которой национальная команда будет выступать на чемпионате Европы. Украинской команде разрешили оставить карту с границами страны и Крыма на передней части формы. Также на экипировке сохранится надпись «Слава Украине». А вот слоган «Героям слава» в УЕФА обязали убрать с игровой формы сборной. Украинская ассоциация футбола (УАФ) начала переговоры с УЕФА, чтобы оставить слоган на форме сборной на чемпионате Европы-2020.
- В первом квартале 2022 года КАМАЗ планирует запустить серийное производство троллейбуса КАМАЗ-65825. Новый троллейбус отличается тем, что у него есть накопители энергии, благодаря которым он может проехать до 20 км. Это полезно для обслуживания новых городских районов, где нет контактной сети, и позволяет расширить маршрутную сеть. Батарея троллейбуса заряжается во время его движения от контактной сети за 30 минут.
- Объем финансовых активов в мире в 2020 году достиг рекордных $250 трлн. Об этом сообщается в ежегодном отчете международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG). По сравнению с предыдущим годом рост составил 8,3%. В сообщении компании говорится, что в следующие пять лет мировое благосостояние будут в основном генерировать регионы Северной Америки, Азии (кроме Японии) и Западной Европы — на них будет приходиться 87% роста финансовых активов в мире.
- В Киргизии может появиться филиал КФУ. Премьер-министр Киргизии дал поручение Минобрнауки проработать этот вопрос. В рамках встречи ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова с председателем Кабмина Киргизии Улукбеком Мариповым также обсуждался ряд вопросов, связанных с развитием сотрудничества в научно-образовательной сфере.
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что увеличение заболеваемости коронавирусом в России связано в том числе с тем, что население не соблюдает меры профилактики. Он отметил, что многие интересуются, есть ли третья волна в России, но при этом не соблюдают меры профилактики. Кроме того, Мурашко рассказал, что сейчас лучшее время для вакцинации.
- Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала о сроках строительства межмуниципальных приютов для животных. По ее мнению, проблему не удастся решить быстро. Строительство приютов для бездомных животных не снимает проблему нападений на людей, поскольку решение проблемы лежит не только в этой плоскости — на людей нападают и собаки, у которых есть хозяева.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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