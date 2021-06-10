Татарстан выделил 3 млн рублей омской деревне, пострадавшей при пожаре

6 мая в деревне Каракуль в Омской области произошел крупный пожар, в результате которого сгорели 25 строений, в том числе 14 из 33 жилых домов.



«Поступило обращение от наших соотечественников в Омской области, что там случилась трагедия, есть погорельцы, — сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. — Президентом дано соответствующее поручение по линии Всемерного конгресса татар оказать помощь в размере 3 млн рублей».

Сообщалось, что на поддержку пострадавших от пожаров жителей региона из резервного фонда выделили 4,4 млн рублей. В отношении главы Уленкульского сельского поселения возбудили уголовное дело по статье «Халатность» УК РФ.

Маргарита Головатенко