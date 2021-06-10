Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием роботов

Мошенники в России стали обзванивать клиентов банков с помощью роботов. Во время звонка клиента просят подтвердить перевод, утверждая, что переводы по карте приостановлены, сообщает «РИА Новости».



«Робот» звонит якобы из банка и сообщает, что перевод средств на определенную сумму показался банку подозрительным, и все операции приостановлены. Клиента банка просят подтвердить перевод.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева сообщила, что таких мошеннических звонков за три недели работы ОНФ «Мошеловка» зарегистрировали десятки. Еще мошенники просят подтвердить перевыпуск карт или подачу кредитных заявок.

Эта мошенническая схема достаточно хитрая и может проходить по нескольким сценариям. Если «роботу» ответить «нет», злоумышленники подключают оператора, чтобы якобы уточнить подробности. Потребитель станет рассказывать, что не осуществлял никаких операций, а ему начнут угрожать, что он «вводит банк в заблуждение» и это чревато статьей «Мошенничество». Клиента банка начинают шантажировать, требуя перевести деньги на другие счета, сообщает Лазарева.

Еще клиента могут спросить: «Вы действительно хотите отменить перевод»? В таком случае ответ «нет» будет означать подтверждение перевода. Иногда беседы заканчиваются установкой на телефон жертвы ПО, которое позволяет предоставить мошенникам удаленный доступ к устройству и списать средства со счетов, — заключила эксперт.

Фото: pixabay.com

Больше половины (57%) опрошенных россиян получали звонки от телефонных мошенников. Каждый пятый (19%) респондент получал от них СМС, еще 35% с этим не сталкивались.

Маргарита Головатенко