Главное к утру: приговор Азату Мифтахову, уголовное дело против казанского экс-судьи за наркотики
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 10 июня:
- Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией* и Фонд защиты прав граждан* (ФБК* и ФЗПГ*), а также общественное движение «Штабы Навального»* экстремистскими организациями. Их деятельность запрещена на территории России. Решение суда о запрете деятельности ФБК* и «Штабов Навального»* подлежит немедленному исполнению. Юристы посоветовали сторонникам Алексея Навального удалить старые посты в соцсетях с агитацией и символикой Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*), чтобы избежать уголовного преследования после признания организации экстремистской.
- В Московском районе Казани вчера вечером несколько улиц в районе станции метро «Яшьлек» остались без света из-за пожара в трансформаторной будке. Электроснабжение восстановили в 19.45. В 20.11 было организовано взаимодействие с центром управления сетями АО «Сетевая компания». Причина происшествия устанавливается.
- Московский городской суд признал законным приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову по делу о нападении на один из московских офисов «Единой России», по которому его приговорили к 6 годам колонии. Суд отклонил апелляционные жалобы защиты, но постановил исключить из осуждения применение предмета, используемого в качестве оружия, — дымовой пиротехнический факел (фальшфайер). В остальном приговор оставлен без изменения.
- В Казани возбудили уголовное дело в отношении бывшего мирового судьи одного из районов Казани. Экс-судью Айдара Хадиуллина подозревают в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере с использованием своего служебного положения. Следователи считают, что судья вместе с сотрудником пожарно-спасательной части забрали запрещенные вещества из тайника, собираясь их сбыть. Высшей квалификационной коллегией судей РФ было удовлетворено представление главы СКР Александра Бастрыкина на возбуждение уголовного дела в отношении судьи. Подельник судьи, сотрудник пожарно-спасательной части, 18 мая был взят под стражу.
- Инспекторы Минэкологии Татарстана обнаружили несанкционированное складирование отходов в ходе рейда в казанском поселке Отары. Площадь свалки составила 200 кв. м, объем мусора достиг 70 куб. м. В отношении виновного лица составили административный материал по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». Сейчас территорию привели в порядок.
*Экстремистские организации, запрещенные в России. ФБК и ФЗПГ признаны в России НКО-иноагентами.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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