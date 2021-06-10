Татарстанцам напомнили об изменениях выплаты и доставки пенсий в июне

Отделение Пенсионного фонда по Татарстану напомнило жителям республики об изменениях в графике начисления и доставки пенсий. Это связано с выходными днями, которые объявили в честь Дня России.

УФПС «Татарстан почтасы» — филиал Почты России выплатит пенсии 11 июня за 12-е, 13-е и 14-е числа. АО «Служба доставки» доставит пенсию без изменений в соответствии с установленным графиком доставки.

Фото: pixabay.com

11 июня также поступят пенсии и иные социальные выплаты через банки тем, у кого начисление выпадает на праздничные дни, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, россиян ждут три выходных дня: 12, 13 и 14 июня. Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на 1 час.



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