Battlefield 2042 появилась в Origin раньше времени. Подробности нового шутера и скрины

В Origin преждевременно открыли страницу новой Battlefield 2042. Открытие страницы должно было состояться сегодня в 18.00, однако на открывшейся странице уже появились скрины новой игры.

Сам релиз шутера состоится 15 октября. По сюжету Battlefield, в 2042 году США и Россия вновь окажутся на грани войны. При этом разработчики решили сосредоточиться на онлайн, а сюжетной игры не предполагается.

Вместо стандартных классов появятся персонажи с именами и со своими способностями — разведчик, солдат поддержки, медик и снайпер. В течение первого года обещают выпустить четыре новых специалиста — по каждому на сезон.