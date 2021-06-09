Главное к утру: затопленный центр Казани, визит президента FINA, полномочия Фонда защиты прав дольщиков
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 9 июня:
- Правительство России расширило полномочия Фонда защиты прав дольщиков. Теперь фонд сможет решать проблемы тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий и имеет право на получение жилья от государства: живущих в аварийных домах, граждан с низким уровнем дохода, детей-сирот, многодетных семей, инвалидов. Фонд может реализовать эту программу совместно с регионами. Такое решение позволит ускорить процесс обеспечения жильем очередников.
- В Казани на территории префектуры «Старый город» появился мурал. Граффити нарисовали на старой трансформаторной подстанции рядом с домом 25 по улице Коротченко. Портрет восточной женщины нарисовал известный уличный художник Дамир Бозик. Он создал мурал из тысячи точек. По бокам здания композицию продолжает колокольня и белый барс. Мурал художник завершит в ближайшее время.
- Сегодня Казань посетил президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам. Он возглавил федерацию 5 июня, сменив на этом посту Хулио Маглионе. Визит в Татарстан — первая зарубежная поездка Аль-Мусаллама в новой должности.
- В мэрии Казани объяснили, почему вчера вечером затопило улицы в центре города. В центре Казани в эти дни ведутся дорожные работы. На это время крышки смотровых и дождеприемных колодцев демонтируются, а колодцы закрываются металлическим листами, чтобы в канализационные сети не попал строительный мусор. В связи с этим улицы Татарстан, Островского, Пушкина затопило. На местах работали аварийные бригады.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил добавить в законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок поправку о том, что эта процедура — добровольная.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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