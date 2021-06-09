СК добился ареста имущества коррупционеров на 13 млрд рублей с начала года

Сотрудники Следственного комитета России с начала года добились ареста имущества коррупционеров на сумму более 13 млрд рублей. К ответственности были привлечены более 1,4 тыс. должностных лиц.

В ходе предварительного следствия также было изъято имущество, денежные средства и ценности на сумму 1,4 млрд рублей. Подследственными добровольно возмещен ущерб на 6,9 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В текущем году в суд направили 2 214 уголовных дел о коррупции в отношении 2 449 человек. Из них большая часть — по фактам взяточничества (1 486).

В 2020 году суды удовлетворили 38 исков о конфискации незаконно нажитого имущества на сумму 74,8 млрд рублей. Такие иски подает прокуратура, если расходы чиновников и их ближайших родственников не соответствовали официальным доходам. «Реальное время» разобралось, много это или мало.