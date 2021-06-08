Итоги дня: прививка от COVID-19 в нацкалендаре, глобальный сбой в Fastly и пощечина Макрону
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 8 июня.
- Депутаты Госдумы приняли в I чтении законопроект о внесении прививки от COVID-19 в национальный календарь вакцинации. В конце мая документ был внесен в Госдуму. В законе предлагается уточнить, что «национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
- В интернете произошел массовый сбой в работе сразу ряда сайтов. В их числе оказались YouTube, Google, Twitch, GitHub и другие. Издание «Код Дурова» опубликовало мнение продакт-менеджера Financial Times Мэтта Тэйлора. Он считал, что глобальный сбой на интернет-ресурсах связан с аварией на стороне CDN-провайдера Fastly. Позже провайдер облачных вычислений Fastly подтвердил наличие проблемы, из-за которой случился сбой в работе ряда мировых сайтов, и отчитался об устранении неполадок.
- Президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам в ходе деловой поездки в столицу Татарстана заявил, что Казань полностью готова к проведению чемпионата мира по водным видам спорта — 2025. Однако он отметил, что технологии развиваются, если появится что-то новое, это нужно будет использовать.
- SWIFT не планирует отключать Россию от своей системы, сообщил директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов, выступая в Госдуме, он отметил, что это невыгодно.
- ПАО «Татнефть» выиграло торги по покупке крупнейшего в России производства полиэтилентерефталата — калининградской ГК «Экопэт». Продавцом выступил банк «Траст». «Татнефть» приобрела «Экопэт» за 6,45 млрд рублей при начальной цене 3,75 млрд рублей. На торги допустили четырех участников.
- В Набережных Челнах подполковник полиции на Suzuki сбил ребенка на самокате. Серьезных травм ребенок не получил — ушибы и ссадины, а вот у водителя в звании подполковника выявили алкоголь в крови. Сейчас проводится служебная проверка. После огласки этой истории в МВД Татарстана уже пообещали уволить виновника наезда и наказать его руководителей.
- Минтранс России предлагает запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах. Также министерство считает необходимым ограничить допустимую скорость движения в пешеходных зонах до 20 км/ч и оставить приоритет движения за пешеходами.
- Кабмин Татарстана продлит действие двух программ поддержки малого и среднего бизнеса, запущенных в период пандемии. Об этом сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов. Продлены программа субсидирования процентов по действующим кредитам и программа субсидирования затрат предприятий общепита, связанных с оплатой услуг сервисов доставки еды. Прием заявок на получение поддержки начинается с 11 июня.
- Во Франции президенту Эммануэлю Макрону дали пощечину во время встречи во французском департаменте Дром. Макрон во время поездки в департамент подошел к местным жителям и, что-то говоря, взял одного из мужчин за руку. В этот момент мужчина ударил его по лицу. Нападавшего задержала охрана.
- Российский Forbes опубликовал рейтинг самых прибыльных российских компаний по итогам 2020 года. Совокупная прибыль топ-30 участников этого рейтинга составляет 3,110 трлн рублей. Самой прибыльной компанией стал «Сургутнефтегаз» — за год его прибыль составила 742,9 млрд рублей: в сравнении с 2019 годом этот показатель вырос на 600%. Среди других компаний, улучшивших финансовый результат, — «Русгидро», чья прибыль (46,6 млрд рублей) за год выросла в 73 раза, «Магнит», чья прибыль (33 млрд рублей) увеличилась на 245%, недавно опровергший приход в Казань застройщик «ПИК» (86,5 млрд рублей, рост на 92%).
- В Минэкологии Татарстана выяснили, в чем причина позеленения Архиерейского озера. Специалисты отобрали пробы поверхностной воды и донных отложений из водоема и исследовали их по гидрохимическим и гидробиологическим показателям. В результате специалисты увидели начало цветения нитчатой сине-зеленой водоросли (цианобактерии) — спиралевидной анабены в береговой зоне озера. Их массовое размножение начинается в застойных зонах водоемов при температуре 18—25°С.
- В Нижнекамском районе на реке Зай спасатели извлекли из воды тело погибшего 49-летнего мужчины. По словам очевидца, неизвестный мужчина приехал на рыбалку, спросил про клев, а затем разделся и полез в воду купаться. В какой-то момент он начал тонуть. Очевидец бросился ему на помощь, но вытащить не смог. Мужчина ушел под воду, а очевидец выбрался и вызвал спасателей.
- В Татарстане жесткая сцепка для буксирования грузового транспорта упала на ребенка. Отец взял на работу своего 4-летнего сына. Он оставил его одного на несколько минут. В это время на ребенка упала со стены жесткая сцепка для буксирования грузового транспорта. Травмы оказались смертельными.
- В Елабуге сотрудник полиции спас двух тонувших в пруду сестренок. Он прогуливался возле пруда, когда увидел, что дети упали в водоем. Одна из девочек очень быстро ушла под воду. Полицейский бросился на помощь, смог быстро найти ушедшую под воду девочку и вытащил обеих на берег.
- В Челнах обустроят второй городской пляж на берегу Камы. Сейчас власти изучают качество воды и дна в парке «Прибрежный». Когда именно откроют новый пляж, пока неизвестно.
- В Татарстане за год выросла смертность среди населения — по итогам апреля этого года в республике умерли 3,9 тысячи человек, что на 11,4% больше аналогичного периода 2020-го, когда пандемия уже началась и жители были на карантине. В апреле 2021-го в республике скончались 3 892 человека, что на 397 человек больше, чем в апреле прошлого года, тогда скончались 3 495 жителей.
- Казань замкнула топ-5 городов, в которых чаще всего происходят «пьяные преступления». Характер «пьяных» правонарушений практически не меняется. Чаще всего это дебоши и открытые конфликты — 47% от общего числа правонарушений в 2019 и 2020 годах и 48% в 2021-м. На втором месте кражи и их попытки — 20—21%, далее — нарушение общественного порядка, количество таких правонарушений варьируется от 13% до 15%.
- На улице Центральной в казанском поселке Салмачи дотла сгорел частный дом. Пожар вспыхнул в частном жилом доме 6х8 метров с самой низкой (пятой) степенью огнестойкости — стены дома выполнены из каркасно-щитового деревянного бруса, из дерева выполнены перекрытия и перегородки, двухскатная кровля ондулин по деревянной обрешетке. В доме все было на электричестве. В результате пожара пострадал 59-летний мужчина, его госпитализировали с 30% ожогами лица, туловища и рук.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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