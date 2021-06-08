Новости промышленности

02:56 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Доходы РФ от экспорта нефти в январе — апреле упали на 10,9%

15:58, 08.06.2021
Доходы РФ от экспорта нефти в январе — апреле упали на 10,9%
Фото: pxhere.com

На 10,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года снизился объем экспорта российской нефти в стоимостном выражении в январе — апреле 2021 года. Он составляет $26,89 млрд, сообщает ТАСС.

До 67,016 млн тонн сократился физический объем экспорта российской нефти за отчетный период — всего на 21,9%. На 22,9% уменьшился экспорт в апреле к марту — до $5,89 миллиарда.

В прошлую пятницу нефть марки Brent в ходе торгов превысила $72 за баррель, следует из данных Межконтинентальной биржи.

Алексей Нечаев
ПромышленностьНефтьОбщество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также