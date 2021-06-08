В казанском лесном массиве полицейские нашли порядка 1,5 кг синтетического наркотика

В лесном массиве Кировского района столицы Татарстана сотрудники отдела наркоконтроля Управления МВД России по Казани обнаружил 3 свертка с веществом неизвестного происхождения. Об этом сообщили «Реальному времени» в УВД Казани.

Экспертиза установила, что в пакетах был мефедрон весом более 1 451 грамм. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. Полицейскими принимаются меры по установлению личности лица, оборудовавшего тайник.

фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно инспекторы ГИБДД по Казани остановили автомобиль на въезде в город, за рулем был 41-летний житель Пензенской области. Во время проверки документов он нервничал, поэтому сотрудники полиции решили досмотреть машину. Во время досмотра на заднем коврике нашли шесть полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом, похожие упаковки были в бардачке. Экспертиза показала, что вещество — синтетический наркотик весом около 2,8 кг.



Алексей Нечаев