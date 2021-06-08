В казанском лесном массиве полицейские нашли порядка 1,5 кг синтетического наркотика
В лесном массиве Кировского района столицы Татарстана сотрудники отдела наркоконтроля Управления МВД России по Казани обнаружил 3 свертка с веществом неизвестного происхождения. Об этом сообщили «Реальному времени» в УВД Казани.
Экспертиза установила, что в пакетах был мефедрон весом более 1 451 грамм. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. Полицейскими принимаются меры по установлению личности лица, оборудовавшего тайник.
Недавно инспекторы ГИБДД по Казани остановили автомобиль на въезде в город, за рулем был 41-летний житель Пензенской области. Во время проверки документов он нервничал, поэтому сотрудники полиции решили досмотреть машину. Во время досмотра на заднем коврике нашли шесть полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом, похожие упаковки были в бардачке. Экспертиза показала, что вещество — синтетический наркотик весом около 2,8 кг.
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