В России выявили 9 145 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 9 145 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 565 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 117 274 человек, а выздоровевших — до 4 729 077 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 399 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 123 436 человек.

За последние сутки проведена 381 тысяча тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 528 952 человека.

Ольга Плешкова