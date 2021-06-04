Путин оценил возможность диалога с Японией после изменении российской Конституции
Внесенные Россией изменения в Конституцию не означают, что диалог с Японией по мирному договору должен прекратиться. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с журналистами мировых информагентств на полях ПМЭФ.
Он напомнил, что японская позиция очень часто менялась, начиная с 1956 года, когда речь шла о двух островах. Потом Россия по японской инициативе вообще прекратила какие-либо разговоры о части Курильской гряды. Спустя время разговоры возобновились по просьбе японской стороны, речь шла о двух островах.
— Потом японская позиция опять изменилась и речь уже пошла о четырех островах, — отметил Путин, добавив, что Россия никогда с этим не соглашалась.
Несмотря на изменения в Конституции, Россия может продолжать разговоры по мирному договору, передает «РИА Новости».ОбществоВласть
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