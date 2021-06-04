Итоги дня: продление льготной ипотеки, смерть главы ДОСААФ в РТ, нефть по $72
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 4 июня.
- Нефть марки Brent в ходе торгов превысила $72 за баррель. В последний раз цена превышала эту отметку за баррель в мае 2019 года.
- Татарстан третий год подряд занимает второе место Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который составляет Агентство стратегических инициатив. Традиционно рейтинг представили во время Петербургского международного экономического форума.
- Программа льготной ипотеки в России продлена еще на год, до 1 июля 2022 года, заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин. Однако параметры ее скорректированы: повысится ставка (с 6,5% до 7%) и снизится максимальная сумма кредита. Теперь она составит 3 млн рублей и едина для всех регионов России. До настоящего времени эта сумма составляет 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей — для остальных регионов.
- Сегодня была завершена укладка труб по первой нитке газопровода «Северный поток — 2», заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума — 2021.
- У России нет обязанности всех кормить. Так Путин прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что достроенный «Северный поток — 2» лишит страну порядка 3 миллиардов долларов и будет нечем платить за украинскую армию.
- Также он рассказал, что в 2021 году будут запущены новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в кредитовании. В частности, речь идет о зонтичном предоставлении поручительств.
- Кроме того, Путин заявил: разговоры о том, что Россия якобы не заинтересована в решении проблемы изменения климата, — чушь.
- Путин заявил, что в России в этом году будет профицитный бюджет, золотовалютные резервы страны сейчас превышают $600 млрд. Отвечая на вопрос, собирается ли Россия «раскупоривать кубышку» в виде ФНБ, он заметил: «Так мы это делаем». «Мы из ФНБ уже направили значительные средства», — пояснил Путин.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что заключенных уже начали привлекать на стройки в Москве и Подмосковье. «Это не новая практика. В Советском Союзе я сам работал на кирпичном заводе с осужденными. Я лично на своем опыте могу сказать, что, да, это спецкомендатура, они живут в общежитиях, работают на строительных площадках или в ЖКХ, в сельском хозяйстве», — рассказал он.
- В результате продления программы льготной ипотеки будет выдано около 200—250 тыс. новых кредитов, заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Хуснуллин.
- На 80-м году жизни скончался первый президент и бывший генеральный директор АвтоВАЗа Владимир Каданников.
- Сегодня Международный выставочный центр «Казань Экспо» принимал делегатов XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». В нем приняли участие 1 200 представителей духовенства и гостей из Республики Татарстан и 72 регионов Российской Федерации. На форуме выступили президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев.
- Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выяснит, почему на полицейского, который застрелил нарушителя в ходе погони в Новосибирской области, возбудили уголовное дело.
- Владимир Путин подписал закон, вводящий временный запрет для руководителей и членов экстремистских или террористических организаций претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения об их запрете или ликвидации.
- За неделю ни одно заведение общепита в Татарстане не получило разрешения на работу после полуночи. Об этом рассказала на брифинге глава Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Она добавила, что переговоры с рестораторами начались еще 2 месяца назад, таким образом, у заведений было время, чтобы вакцинировать своих сотрудников.
- Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО увеличилась на 72,6% в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 43,6 млрд рублей. Однако увеличение оказалось ниже прогнозируемого — ранее аналитики ожидали получение компанией 44,3 млрд рублей чистой прибыли.
- Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск издания Meduza, в котором СМИ потребовало отмены решения о включении в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В конце апреля Министерство юстиции России внесло издание «Медуза» в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
- Роспотребнадзор выявил кишечную палочку в салате с копченым лососем и осьминогах гриль ресторана More&More. Об этом рассказала глава ведомства Марина Патяшина.
- Минтруда России предлагает установить выходные дни в мае 2022 года с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.
- Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство.
- Глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что платежная система «Мир» с момента запуска собственной программы лояльности вернула россиянам в виде кешбэка более 1 млрд рублей.
- Проводится итоговая проверка Госстройнадзора РТ в доме на Достоевского, 57, в долгострое завершены все строительно-монтажные работы. Ожидается, что дом введут в эксплуатацию в ближайшее время.
Алексей НечаевОбществоВластьЭкономика Татарстан
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