Twitter впервые запустил платную подписку

Twitter запускает платную подписку, приобретя которую пользователи получат ряд премиальных функций. Об этом сообщили в компании.

Сначала возможность оформить платную подписку появится в Канаде и Австралии, со временем функция появится и на других рынках. Подписка в Канаде будет стоить 3,49 канадского доллара ($2,9 — около 210 рублей) в месяц, в Австралии — 4,49 австралийского доллара ($3,49 — 254 рубля).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пользователи, оформившие платную подписку, смогут отменить публикацию твита в течение 30 секунд после его отправки. Также они смогут объединять уже опубликованные твиты в коллекции, а также преобразовывать треды (серии связанных твитов) в более легкий для чтения текст.

При этом бесплатная модель микроблогов сохранится, отмечают в компании. Подписка просто добавляет функции к уже существующему интерфейсу Twitter для тех, кто этого хочет, сообщает CNBC.

Вчера стало известно о появлении новых функций в мессенджере WhatsApp.

Татьяна Леухина