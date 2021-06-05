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В субботу в Татарстане ожидается до +25 градусов

06:27, 05.06.2021
В субботу в Татарстане ожидается до +25 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 5 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный, восточный умеренный, вечером местами сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +20 до +25 градусов. В Казани — от +21°С до +25°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +20—24 градусов.

Общество Татарстан
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