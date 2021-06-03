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В Центробанке предложили разрешить инвестировать на бирже с 12 лет

21:46, 03.06.2021 1
В Центробанке предложили разрешить инвестировать на бирже с 12 лет
Фото: realnoevremya.ru

Возрастную планку начинающему розничному инвестору для старта торгов на бирже можно опустить до 12 лет, если семья позволяет вкладывать небольшие суммы и это не разорительно для ее бюджета. Такое мнение выразил зампред ЦБ Сергей Швецов на полях Петербургского экономического форума.

Он пояснил, что речь идет о целенаправленном желании родителей привить подростку культуру инвестирования, чтобы он получил соответствующие знания и практический опыт. К 12 годам многие уже достаточно неплохо знают математику.

Фото: realnoevremya.ru

— Мир становится быстрее, и подростки с точки зрения цифровизации точно нас с вами опережают. Поэтому нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. Более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы получить знания, — рассказал Швецов «Известиям».

В январе этого года Швецов отметил, что россияне инвестировали около 600 млрд рублей в сложные продукты с «мутной» структурой. Для регулятора был неожиданным приход практически 4 млн новых инвесторов-физлиц на фондовый рынок.

ОбществоВластьЭкономикаФинансы
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 июн
    Ну правильно. Чем гонять виртуальных персонажей в сетевых играх, пусть гоняют... родительские денежки на реальной бирже. А там (на бирже) не бывает "запасных жизней". Если уж потерял, то навсегда.
    Может, это и хорошо - детки познакомятся с реальностью, где нет ни доброты, ни жалости, ни снисхождения, ни скидок на возраст - одна только выгода. "Nothing personal, it's just business"
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