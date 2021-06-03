В Центробанке предложили разрешить инвестировать на бирже с 12 лет

Возрастную планку начинающему розничному инвестору для старта торгов на бирже можно опустить до 12 лет, если семья позволяет вкладывать небольшие суммы и это не разорительно для ее бюджета. Такое мнение выразил зампред ЦБ Сергей Швецов на полях Петербургского экономического форума.

Он пояснил, что речь идет о целенаправленном желании родителей привить подростку культуру инвестирования, чтобы он получил соответствующие знания и практический опыт. К 12 годам многие уже достаточно неплохо знают математику.



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— Мир становится быстрее, и подростки с точки зрения цифровизации точно нас с вами опережают. Поэтому нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. Более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы получить знания, — рассказал Швецов «Известиям».

В январе этого года Швецов отметил, что россияне инвестировали около 600 млрд рублей в сложные продукты с «мутной» структурой. Для регулятора был неожиданным приход практически 4 млн новых инвесторов-физлиц на фондовый рынок.

