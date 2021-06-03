Итоги дня: премьер-министр России в Челнах, обыски у крупных сервисов аренды самокатов, новости с ПМЭФ-2021
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 3 июня.
- В Набережные Челны прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. Он посетил завод двигателей ПАО «КАМАЗ». Мишустин назвал объем производства по 12 тысяч камазовских двигателей в год «классным заделом» для лидерства в своей отрасли, хотя, отметил он, КАМАЗ и так один из флагманов по производству автомобилей в своем классе, во всяком случае в России.
- Глава Минфина Антон Силуанов оценил положение с инфляцией в России на макроэкономической сессии ПМЭФ-2021. По его словам, если ситуация с повышенным объемом расходов будет продолжаться, произойдет «перегрев» и инфляция будет высокой. Это приведет к обесценению расходов государства и граждан, обесценению денег, соцвыплат и зарплат.
- Также он заявил, что правительство не рассматривает повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
- Президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом он сказал на церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 (ПМЭФ).
- Бенефициар группы ПИК Сергей Гордеев в комментарии «Реальному времени» не подтвердил приход компании с девелоперскими проектами на рынок Казани. На данный момент идет проработка проекта. Покупку земли в столице РТ компания не подтверждает.
- Гордеев в ходе панельной дискуссии «Трансформация бизнеса как источник экономического роста» обвинил «Яндекс» в копипасте их бизнес-идеи.
- Крупнейший исследовательский центр российской компании «Яндекс» может появиться в инновационном центре «Сколково» в течение нескольких лет, сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что в восьми российских городах прорабатывается возможность создания городского транспорта на базе железной дороги.
- Серийный выпуск внедорожника Aurus начнется во втором полугодии 2022 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на ПМЭФ.
- «Газпром нефть» и «Татнефть» заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в реализации проектов по увеличению нефтеотдачи пластов.
- ЦБ России точно не будет рассматривать вариант снижения ключевой ставки на заседании совета директоров 11 июня, размер и необходимость «шага» повышения обсуждать преждевременно, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах ПМЭФ.
- В России проверили безопасность всех школ после трагедии в казанской гимназии. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на полях ПМЭФ.
- Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что заместитель гендиректора «Роскосмоса» по строительству, в том числе космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности. 9 июня на заседании наблюдательного совета будет предложена новая кандидатура. Следственное управление СКР по Амурской области возбудило два уголовных дела, выявив новые махинации на космодроме Восточный.
- В Санкт-Петербурге проходят обыски в крупных сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других после случаев с наездами клиентов на маленьких детей.
- Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в 2021 году состоится прямая линия с президентом России Владимиром Путиным — подготовка уже идет.
- На реставрацию усадьбы Стахеева после пожара потребуются 300 миллионов и три года. Пожар произошел вчера, его быстро ликвидировали, и само здание не пострадало, за исключением кровли — осталась лишь треть крыши. Как заверил мэр Нижнекамска Айдар Метшин, стахеевский дом будет полностью восстановлен. Главная задача — найти источники финансирования.
- Министерство спорта России поддержит Татарстан в случае, если Казань подаст заявку на проведение Олимпийских игр. Об этом сообщил министр спорта Олег Матыцин на ПМЭФ.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов поучаствовал в закладке первого камня умного завода по производству холодильного и морозильного оборудования Haier Smart Home.
- Ректор КФУ, депутат Госсовета РТ Ильшат Гафуров на заседании Комитета по образованию, науке, культуре и национальным вопросам предложил ограничить и урегулировать занятия пейнтболом и страйкболом. По его словам, эти увлечения «изначально учат стрелять в человека».
- Айрат Фаизов, занимавший должность председателя Комитета по делам детей и молодежи, перешел на должность замглавы администрации Советского района. Теперь в татарстанской столице стартует отбор на должность председателя комитета.
Алексей НечаевЭкономикаОбществоВластьОбразованиеФинансы Татарстан
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