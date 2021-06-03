ФК «Нефтехимик» расстался с тремя игроками

«Нефтехимик» объявил о расставании с тремя футболистами основной команды.

По обоюдному согласию сторон нижнекамский клуб покинули защитники Илья Калачев и Федор Первушин, а также нападающий Максим Артемчук.

«Мы благодарим Максима, Илью и Федора за время, проведенное в составе «черно-зеленых», и желаем им успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

Калачев был арендован у московского «Динамо» в январе нынешнего года. Артемчук и Первушин перешли в нижнекамский клуб осенью 2020 года.