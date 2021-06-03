Суд оштрафовал гендиректора компании из Челнов за упавший на ребенка шкаф

Фото: Максим Платонов

В Татарстане суд признал виновной и оштрафовал на 100 тыс. рублей 38-летнюю женщину по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Она является генеральным директором ООО «Гамма». Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

9 июня 2017 года в магазине Набережных Челнов, арендованном фирмой обвиняемой, на ребенка упал двухдверный шкаф. Несовершеннолетний получил травмы, причинившие его здоровью тяжкий вред.

фото: Максим Платонов

По данным следствия, руководитель ООО «Гамма» не обеспечила безопасную установку шкафа в магазине и не организовала контроль за процессом сборки, установки и реализации мебельной продукции.

Приговор не вступил в законную силу.

В прошлом году Следственный комитет РФ по Татарстану завершил расследование этого уголовного дела.

Алексей Нечаев