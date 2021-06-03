«Нефтехимик» продлил контракт с защитником Брынцевым

Защитник Александр Брынцев подписал новый контракт с «Нефтехимиком», сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Соглашение с хоккеистом рассчитано на два сезона, до конца апреля 2023 года.

«Желаем Александру успехов в предстоящих сезонах в Стае!» — говорится в сообщении клуба.

Брынцев выступает за «Нефтехимик» с сезона-2013/2014. Всего хоккеист провел в КХЛ 375 матчей и набрал 60 (11+49) очков. По ходу прошедшего сезона защитник вызывался в олимпийскую сборную России.

Ранее сообщалось, что Брынцевым интересуется «Ак Барс». Напомним, до этого «Нефтехимик» продлил контракт с Павлом Порядиным, повторив контрактное предложение со стороны казанской команды.