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За 2 июня ГИБДД в Казани пресекла 19 правонарушений на электросамокатах

07:59, 03.06.2021 1
За 2 июня ГИБДД в Казани пресекла 19 правонарушений на электросамокатах
Фото: Госавтоинспекция Казани

За вчерашний день сотрудники ГИБДД пресекли 19 правонарушений на электросамокатах и 17 нарушений в отношении велосипедистов. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани

Задержано семь водителей в пьяном состоянии и шестеро водителей без прав управления. В отдел полиции доставлен один водитель за повторное управление в пьяном виде, водитель с поддельными правами, два водителя по подозрению в угоне машины и еще один за неповиновение требованию полицейского.

В четырех ДТП за 2 июня пострадали люди — произошло три столкновения и один наезд на препятствие. Кроме этого, 78 аварий связаны с материальным ущербом.

Власти Казани всерьез обеспокоились проблемой увеличения числа случаев травматизма из-за электросамокатов. Мэр Казани Ильсур Метшин на совещании с представителями ГИБДД, Минздрава, прокуратурой и сервисов проката электросамокатов поручил в максимально короткие сроки разработать правила пользования этим ныне очень популярным транспортом.

Ольга Плешкова
ОбществоИнфраструктураПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 июн
    Не нужно нагнетать обстановку и тормозить прогресс.Не нравятся самокаты,скорее всего,старикам и тем,кто ездит на казенных авто,при этом бесплатно. Электросамокаты очень нужные и полезные вещи..А машины на снимках,похоже,столкнулись с танками.
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