За 2 июня ГИБДД в Казани пресекла 19 правонарушений на электросамокатах

Фото: Госавтоинспекция Казани

За вчерашний день сотрудники ГИБДД пресекли 19 правонарушений на электросамокатах и 17 нарушений в отношении велосипедистов. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани

Задержано семь водителей в пьяном состоянии и шестеро водителей без прав управления. В отдел полиции доставлен один водитель за повторное управление в пьяном виде, водитель с поддельными правами, два водителя по подозрению в угоне машины и еще один за неповиновение требованию полицейского.

В четырех ДТП за 2 июня пострадали люди — произошло три столкновения и один наезд на препятствие. Кроме этого, 78 аварий связаны с материальным ущербом.

Власти Казани всерьез обеспокоились проблемой увеличения числа случаев травматизма из-за электросамокатов. Мэр Казани Ильсур Метшин на совещании с представителями ГИБДД, Минздрава, прокуратурой и сервисов проката электросамокатов поручил в максимально короткие сроки разработать правила пользования этим ныне очень популярным транспортом.

Ольга Плешкова