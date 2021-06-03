Татарстан вошел в тройку востребованных для иностранных инвесторов регионов

Татарстан вошел в тройку самых востребованных для иностранных инвесторов регионов. Это следует из исследования компании EY, которое представят сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

По итогам 2020 года самым востребованным у иностранных инвесторов регионом стали Москва и Московская область, сюда больше всего вкладывались Франция, Германия и США. В Санкт-Петербурге основным инвестором является Германия. Третье место занял Татарстан, главным инвестором республики стал Китай, сообщает ТАСС.

Глава АИР Талия Минуллина ранее заявляла, что Татарстан остается лучшей точкой входа на российский рынок для международных компаний.



Ольга Плешкова