Правительство предложило вводить санкции против всех иностранцев, нарушающих права россиян

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому санкции предлагается распространить на всех иностранцев и лиц без гражданства за нарушение прав граждан РФ. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас различные ограничительные меры могут быть введены против граждан США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершивших преступления в отношении граждан России. В числе санкций: запрет на въезд в страну, арест на территории России финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности на территории РФ находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или других органах управления зарегистрированных на территории России организаций.

Фото: duma.gov.ru

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нарушить права россиян могут не только граждане США, но и других государств, поэтому возможность вводить санкции предлагается против всех иностранцев.

В апреле Москва приняла меры для полного прекращения практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа российских граждан. Это произошло после взаимной высылки дипломатов. С 12 мая посольство США в России прекратило обработку заявок на неиммиграционные визы.



Татьяна Леухина