В Мензелинском районе РТ временно закрыли дорогу М-7 «Волга» — Новая Александровка — Тулубаево

В Мензелинском районе Татарстана со 2 июня по 1 июля закрыли для движения дорогу М-7 «Волга» — Новая Александровка — Тулубаево. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Фото: kzn.ru

В это время здесь пройдет реконструкция моста через реку Ашпалинку, расположенного на 6-м км дороги. Водители могут использовать для объезда следующие дороги: федерального значения М-7 «Волга» и регионального значения Мензелинск — Биюрган, объезд города Мензелинска.

До конца июля в Казани ограничили движение для автомобилистов и пешеходов по трем улицам в центре города.