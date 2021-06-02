Итоги дня: маткапитал на ремонт жилья, Казань может претендовать на проведение ОИ, старт ПМЭФ-2021
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 2 июня.
- Президент России Владимир Путин согласился подумать над идеей использования материнского капитала на ремонт жилья.
- Казань может рассмотреть подачу заявки на проведение летних Олимпийских игр после окончания действий санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в 2022 году. Об этом заявил министр спорта РТ Владимир Леонов.
- Стартовал Петербургский международный экономический форум — 2021. Хотя основная деловая программа начнется только 3 июня, площадки в КВЦ «Экспофорум» уже работают. В форуме в этом году на фоне «ковидных» ограничений одновременно участвуют не более 5 тыс. человек. Посмотреть фото с места событий и узнать подробности можно в материале «Реального времени».
- Глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что стоимость ликвидации в России заброшенных скважин, затопленных судов и свалок превысит триллион рублей — чиновник назвал это «генеральной уборкой» страны.
- На юго-востоке города, рядом с казанским поселком Салмачи, появится новый микрорайон комплексной застройки. По населению и размерам его можно сравнить с жилыми массивами Горки и Азино — проект занимает территорию в 321 га. Микрорайон получит название «Яблоневые сады».
- Суд признал 21-летнего жителя Казани виновным в даче взятки в крупном размере должностным лицам военного комиссариата Татарстана. Казанца оштрафовали на 1 млн рублей.
- Проект планировки территории (ППТ) «Аметьево» для одноименного поселка и соседнего жилого массива Калуга в Казани по итогам общественных обсуждений, в которых приняли участие более 200 человек, направят на доработку.
- Правительство изменило проект указа о единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста, теперь он распространяется на тех, кто пойдет в первый класс в шесть лет.
- Заместителем министра экономики Татарстана назначили Романа Амирханова, распоряжение об этом подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Ранее Амирханов занимал должность заместителя руководителя — начальника отдела государственной статистики в Казани ТО Федеральной службы государственной статистики по РТ.
- Пострадавшую в гимназии №175 девочку 2007 года рождения выписали из федеральной клиники. Сегодня ее доставили из Москвы в Казань. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.
- Совет Федерации одобрил закон, вводящий временный запрет избираться для руководителей и членов экстремистских или террористических организаций. Запрет распространяется на лиц, причастных к этим организациям.
- Также в верхней палате Федерального собрания одобрили закон, согласно которому журналисты будут нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других СМИ, если главных редакторов этих СМИ нельзя установить и привлечь к ответственности.
- Там же был одобрен закон, позволяющий осуществлять мероприятия дорожной карты и бесплатно доводить газопровод до границ земельных участков граждан России.
- Сборная России отправила окончательную заявку на чемпионат Европы — 2020 по футболу. В нее вошли 26 футболистов — три вратаря, семь защитников, 13 полузащитников и три нападающих. В том числе два игрока казанского «Рубина» — вратарь Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров.
- 11-м президентом Израиля стал бывший лидер парламентской оппозиции Ицхак Герцог. Он был поддержан 87 депутатами на тайном голосовании в законодательном органе Израиля.
- Глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев на онлайн-конференции «Реального времени» обратил внимание, что в Татарстане роста тарифа на тепло не было с 1 июля 2020 года. Так он ответил на вопрос читательницы «Реального времени» о «высоких платежках на тепло» этой зимой.
- Также он рассказал, что больше всего в Госкомитет по тарифам Татарстана люди жалуются на объемы потребления.
- Кроме того, Груничев объяснил, почему в разных городах вода стоит по-разному. «Возьмем тепло или водоснабжение. Какой способ доставки воды: поверхностный водозабор (Челны, Казань), подземные скважины (сельские пункты) или же как в Альметьевске, когда вода транспортируется из Челнов? Способ доставки влияет на цену. Самый дешевый способ — поверхностный. Менее дорогой — подземная скважина», — объяснил он.
- В России аккредитация вузов станет бессрочной с 1 марта 2022 года. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Новая аккредитационная модель будет распространяться абсолютно на все уровни образования.
- В России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Федеральное медико-биологическое агентство. Он называется «Лейтрагин».
- АО «СК «Татфлот» прекратило процедуру банкротства, информация опубликована на сайте Арбитражного суда Татарстана.
Алексей НечаевОбществоВластьЭкономикаСпорт Татарстан
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