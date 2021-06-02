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Завтра в Татарстане ожидается сильный порывистый ветер

15:31, 02.06.2021
Завтра в Татарстане ожидается сильный порывистый ветер
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в четверг, 3 июня, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Местами на территории республики прогнозируется сильный северо-восточный ветер порывами до 15—20 м/с, в Казани до 18 м/с.

Ночью будет до +5... +10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +17... +22 градусов.

Сегодня в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами в восточных районах дождь.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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