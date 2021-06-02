Завтра в Татарстане ожидается сильный порывистый ветер
В Татарстане в четверг, 3 июня, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Местами на территории республики прогнозируется сильный северо-восточный ветер порывами до 15—20 м/с, в Казани до 18 м/с.
Ночью будет до +5... +10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +17... +22 градусов.
Сегодня в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами в восточных районах дождь.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым