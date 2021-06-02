Эксперты выехали на осмотр горевшей усадьбы Стахеева

Эксперты Комитета РТ по охране объектов культурного наследия выехали в поселок Красный Ключ Нижнекамского района, где вчера произошло возгорание в усадьбе Стахеева — объекте культурного наследия регионального значения.

Эксперты на месте устанавливают причиненный ущерб — дальнейшие решения будут приниматься исходя из этой информации. Когда приехали пожарные, горела крыша здания. Усадьбу удалось спасти с минимальными повреждениями.

На место происшествия выезжали городской прокурор Ольга Купова и ее заместитель Руслан Минибаев. Как сообщил ранее корреспонденту издания старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, прокуратура Нижнекамска организовала проверку по факту возгорания здания.



Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы вчера в 15.50. Площадь горения составляла около 300 квадратных метров. Пострадавших нет. Ликвидация открытого горения произошла в 17.31.

Возле горевшей усадьбы купцов Стахеевых установили ночное дежурство для недопущения повторного возгорания.

Алексей Нечаев