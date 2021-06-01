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Детский омбудсмен Татарстана рассказала, с какими жалобами чаще всего к ней обращаются — видео

22:42, 01.06.2021
Детский омбудсмен Татарстана рассказала, с какими жалобами чаще всего к ней обращаются — видео
Фото: commons.wikimedia.org

К детскому омбудсмену Татарстана Ирине Волынец чаще всего обращаются с жалобами на невозможность устроить ребенка в детский сад или желаемую школу, на школьные или детсадовские конфликты. Об этом уполномоченный по правам ребенка в республике рассказала в интервью «Новостям Татарстана» телеканала ТНВ.

Волынец обратила внимание на то, что в конфликты детей часто оказываются вовлеченными и родители, и учителя. Также к омбудсмену обращаются с жалобами на то, что после развода некоторые родители не могут продолжить общение с ребенком.

В конце апреля Волынец предложила обучать школьников безопасному поведению в социальных сетях. К разработке методики она предложила привлечь специалистов по информационной безопасности, педагогов и психологов.

ОбществоВласть Татарстан
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