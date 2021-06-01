Итоги дня: Мурзагулов подал в отставку, ЦБ обличает финансовые пирамиды, в Нижнекамске горит усадьба
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 1 июня.
- Ростислав Мурзагулов написал заявления об отставке с поста председателя Общественной палаты Башкирии и главы совета директоров футбольного клуба «Уфа». Об этом Мурзагулов рассказал у себя в соцсетях, приложив фотографии заявлений. «Власть и политика мне не подходят», — объяснил он свой уход.
- В аппарат Общественной палаты поступила просьба Мурзагулова о созыве заседания палаты, сообщает пресс-служба Общественной палаты Башкирии. В пресс-службе подчеркнули, что ранее главы палаты не уходили по собственному желанию, не доработав срок, сложившихся процедур и традиций в таких случаях еще нет.
- Министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов возглавит совет директоров футбольного клуба «Уфа».
- Банк России начал публиковать список компаний с признаками нелегальной деятельности. В список из более чем 1,8 тысячи компаний попали ряд татарстанских организаций. Сообщается, что компании «Финико» и «Гафаров и партнеры» имеют признаки финансовой пирамиды, а ломбард/комиссионный магазин «Победа» в Казани — нелегального кредитора.
- В нижнекамском поселке Красный Ключ горит усадьба купцов Стахеевых — одно из старейших зданий района. Площадь горения составляет около 300 кв. метров. Как сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, прокуратура Нижнекамска организовала проверку по факту возгорания здания. На место происшествия выехали городской прокурор Ольга Купова и ее заместитель Руслан Минибаев.
- Руководитель СУ СК России по РТ Валерий Липский наградил учащихся гимназии №175, где 11 мая произошла стрельба. Медаль СК РФ «Доблесть и отвага» вручили ученице 7 «Б» класса гимназии №175 Казани Юстине Глебовой. Еще девять учащихся получили ведомственную медаль «За высокую гражданственность».
- Отец Ильназа Галявиева до сих пор не виделся с сыном, с момента трагедии 11 мая. Родители молодого человека смогли лишь передать ему в СИЗО одежду. Следователи говорят, что с подозреваемым нельзя будет увидеться до тех пор, пока его не отвезут в Москву на экспертизу.
- Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки о бесплатном подключении населения к газу. Газ будут подводить до границ участка без привлечения средств людей.
- Власти Казани обеспокоились проблемой увеличения числа случаев травматизма из-за электросамокатов. Был предложен ряд мер, направленных на контролирование работы сервисов проката электросамокатов. Уже сократили с 40 до 15 метров погрешность парковки, введены зоны ограничения скорости.
- Комитет Госсовета по законности и правопорядку одобрил поправки, ужесточающие оборот оружия после трагических событий в Казани и Керчи. Так, депутаты согласились с консолидированным предложением повысить возраст с 18 до 21 года, который дает право на приобретение оружия.
- В китайской провинции Цзянсу зафиксировали первый в мире случай заражения птичьим гриппом H10N3. 41-летний мужчина из города Чжэньцзян почувствовал жар в конце апреля. Его госпитализировали в больницу, сейчас он почти готов к выписке.
- Российские болельщики не будут допущены на игру чемпионата Европы по футболу против Дании в Копенгагене. Такое решение приняли датские власти.
- Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов внедрить единый подход к безопасности и антитеррористической защищенности школ. Об этом говорится на сайте Кремля.
- Лидер немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн в Международный день защиты детей выпустил новую песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей») и клип на нее. Режиссером выступил Сергей Грей, в клипе снялись шоумен Александр Ревва и актриса Аглая Тарасова.
- Экс-главред «Инде» и «Площади Свободы» Ксения Лукичева стала замгендиректора по коммуникациям KazanExpress. Об этом она написала в своем аккаунте в Facebook.
- Михаил Мень подал заявление о досрочном освобождении его от должности аудитора Счетной палаты РФ, сообщил полномочный представитель президента в СФ Артур Муравьев. На должность нового аудитора будет предложена Наталья Трунова.
- К 6,5 года колонии строгого режима приговорил Вахитовский райсуд Казани экс-начальника группы управления транспортом, организации и контроля перевозок «Татарстан Почтасы» Рустема Галиханова. Он признан виновным в получении взяток на общую сумму в 1,8 млн рублей, передал с заседания журналист «Реального времени».
- Государственный долг России в первый квартал 2021 года вырос на 741,3 млрд рублей и достиг 19,7 трлн рублей, что составляет 17% ВВП, сказано в докладе Счетной палаты.
- Со счета экс-депутата Госдумы Сергея Шашурина в Сбербанке пропали $182 миллиона. Шашурина приговаривали к году и восьми месяцам лишения свободы за клевету в адрес руководителей МВД Татарстана в 2005 году, этот приговор отменил Верховный суд.
Алексей НечаевОбществоЭкономикаВласть Татарстан
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