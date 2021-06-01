Главное к утру: поправки к закону «Об оружии», минимальный лимит на переводы СБП
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 1 июня:
- Госсовет Татарстана подготовил поправки к закону «Об оружии», в которых предлагается повысить возрастной ценз для его приобретателей до 21 года. Речь идет о газовом оружии, огнестрельном гладкоствольном длинноствольном оружии, спортивном, охотничьем и сигнальном оружии, о холодном клинковом оружии, которое носят с национальными костюмами или казачьей формой.
- В Елабужском районе Татарстана на базе оленеводческого хозяйства «Вятский берег» планируется развивать туристический кластер. Проект по созданию оленеводческого комплекса стартовал в прошлом году. Здесь построили вольеры, заготовили кормовую базу. Первая партия, состоящая из 160 благородных оленей, поступила из Калининграда в декабре. Сейчас количество животных в хозяйстве довели до 479 голов. Также здесь обитают пятнистые олени и лани. До следующего года планируется увеличить поголовье до 1 тыс. особей.
- Совет ЕС внес изменения в Визовую информационную систему (VIS) и ужесточил получение краткосрочных шенгенских виз. Это делается для улучшения контроля за миграцией и безопасностью стран. По новым правилам, фотография на визу должна быть сделана при подаче заявления, в том числе для детей до 6 лет. Фото, сделанное заранее, можно приложить к пакету документов, но его необходимость будет определять страна въезда.
- Банк России утвердил минимальный лимит на переводы через Систему быстрых платежей. С 10 июня лимит на переводы в Системе быстрых платежей не должен быть меньше 150 тыс. рублей в сутки.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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