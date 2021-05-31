Итоги дня: запуск производства Aurus, грядущее потепление, Медведев о бесплатном проезде для школьников
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 31 мая.
- В Татарстане на базе ОЭЗ «Алабуга» стартовало серийное производство люксовых автомобилей Aurus. В открытии по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. Он поставил задачу довести локализацию автомобиля с нынешних 50% до 80% к началу 2022 года.
- Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил подумать над идеей бесплатного проезда в общественном транспорте для школьников. Такую инициативу он озвучил в понедельник на форуме «Большой семейный совет».
- Сегодня региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования «Единой России» подвел итоги праймериз в Татарстане. Об этом сообщается на сайте партии. Среди тех, кто набрал наибольшее число голосов, действующие депутаты Госдумы РФ Айрат Фаррахов, Ирек Богуславский, Ольга Павлова, Марат Бариев, депутат Госсовета РТ Татьяна Ларионова, главы районов Айдар Метшин, Рустам Калимуллин, Анатолий Иванов. Подробный перечень — здесь.
- Дмитрий Медведев предложил определить единый статус многодетной семьи. Медведев признал, что это непростая задача. Также он предложил подумать над снижением налоговой нагрузки для таких семей.
- Кроме того, зампред Совета безопасности РФ назвал дискриминацией ситуацию, когда тариф на поездку в такси с детским креслом оказывается дороже, чем обычная поездка.
- В пятницу и субботу в республике под влиянием антициклона сохранится преимущественно сухая погода. Температуры ночью составят от +6 до +12 градусов. Днем синоптики прогнозируют от +18 до +23 градусов, в субботу до +22—27°.
- Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил о желании открыть собственный зал в Казани. Своими планами известный боец поделился в «Инстаграме».
- Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российские металлургические компании должны вернуть бюджету 100 млрд рублей сверхдоходов. По его словам, металлурги в прошлом году «в разы» увеличили свои доходы благодаря повышению цен на внутреннем рынке.
- Этим летом вступят в силу поправки в закон «О рекламе», запрещающие устанавливать громкоговорители и колонки на зданиях и включать через них звуковую рекламу. На совещании в мэрии Казани сегодня горячо приветствовали эти поправки — так, глава города Ильсур Метшин заявил, что такая реклама его «в буквальном смысле достала».
- В Казани в исполкоме города прошел круглый стол с операторами аренды самокатов. В мероприятии также приняли участие мэр, прокуратура и ГИБДД Казани.
- Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ раскритиковал работу подрядчика, нанесшего кривые дорожные разметки. Он продемонстрировал три фотографии дорог Иглинского района, на которых видно, что дорожная разметка нанесена неровно, а местами краска уже испортилась.
- Одно из старейших российских интернет-изданий Newsru.com, основанное в 2000 году, объявило о своем закрытии. Редакция объяснила это политическими и экономическими причинами. «Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году», — говорится в заявлении редакции
- Компания LG официально свернула производство смартфонов и планшетов. Завод во Вьетнаме будет заниматься сборкой бытовой техники. Не попали в свободную продажу смартфоны Velvet 2 Pro и LG Rollable: они стали последними в истории компании.
- КАМАЗ и ГУП «Мосгортранс» заключили контракт на поставку почти 500 низкопольных автобусов НЕФАЗ и их обслуживание в течение семи лет.
- В Татарстане новым руководителем аппарата Общественной палаты республики стала Мадина Сибгатуллина. Она сменила на этом посту Лилиану Багаутдинову, которая возглавила аппарат ОП РТ в апреле текущего года.
Алексей НечаевЭкономикаОбществоВластьТехнологииБизнес Татарстан
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